Кремль высоко оценил работу ПВО в Москве

Кремль высоко оценил работу ПВО в МосквеЛиния Киева не способствует переговорам
Российские военные принимают меры из-за атак на регионы и Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя крупную украинскую атаку на столичный регион 18 июня.
«Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», – сказал Песков.
Он также посоветовал задавшему вопрос журналисту CNN искать больше съемок из городов Украины. «Съемки впечатляющие по результатам ударов наших Вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», – сказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что линия Киева не нацелена на переговоры. «Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны», – сказал он.
Украинские силы нанесли массированный удар по Москве и Подмосковью в ночь на 18 июня. Целью был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне на юго-востоке столицы. Собянин говорил, что за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо завершить конфликт и России следует сделать «необходимые шаги» в дипломатии. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что атаки украинских беспилотников на Москву не приближают личные контакты президента РФ Владимира Путина с Зеленским.