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Ушаков: удары по России не приближают встречу Путина и Зеленского

Ведомости

Атаки на российскую территорию со стороны Украины не приближают личную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».

«Это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», – сказал он.

18 июня украинские силы совершили массированную атаку на столичный регион. Дроны ударили по территории Московского нефтеперерабатывающего завода, зданию торгового центра «Садовод». В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, в Люберцах упавшие обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне.

Всего на подлете к столице за ночь были сбиты почти 200 БПЛА, заявлял мэр Сергей Собянин. Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили 555 украинских беспилотников над Россией.

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