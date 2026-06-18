Ушаков: удары по России не приближают встречу Путина и Зеленского
Атаки на российскую территорию со стороны Украины не приближают личную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».
«Это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», – сказал он.
18 июня украинские силы совершили массированную атаку на столичный регион. Дроны ударили по территории Московского нефтеперерабатывающего завода, зданию торгового центра «Садовод». В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, в Люберцах упавшие обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне.
Всего на подлете к столице за ночь были сбиты почти 200 БПЛА, заявлял мэр Сергей Собянин. Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили 555 украинских беспилотников над Россией.