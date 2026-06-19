Швейцария создаст батальон беспилотных войск к 2028 году

В правительстве заявили, что новое подразделение «станет основой для системного внедрения беспилотных систем» и позволит армии адаптироваться к быстрому развитию технологий. Для реализации проекта военное ведомство планирует тесно сотрудничать со швейцарскими университетами, промышленными предприятиями и стартапами.



Согласно заявлению правительства, армия в целом будет переориентирована на противодействие гибридным угрозам и ударам большой дальности, а также усилит возможности в сфере разведки, радиоэлектронной борьбы и защиты критической инфраструктуры.