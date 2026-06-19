Швейцария создаст батальон беспилотных войск к 2028 году
Швейцария сформирует первый батальон беспилотных войск к 2028 г. в рамках масштабной реформы вооруженных сил. Об этом сообщило правительство страны.
В правительстве заявили, что новое подразделение «станет основой для системного внедрения беспилотных систем» и позволит армии адаптироваться к быстрому развитию технологий. Для реализации проекта военное ведомство планирует тесно сотрудничать со швейцарскими университетами, промышленными предприятиями и стартапами.
Согласно заявлению правительства, армия в целом будет переориентирована на противодействие гибридным угрозам и ударам большой дальности, а также усилит возможности в сфере разведки, радиоэлектронной борьбы и защиты критической инфраструктуры.
Власти объясняют реформу ухудшением международной обстановки. В Берне считают, что наиболее вероятными угрозами для страны являются гибридные операции и дистанционные атаки, которые могут затронуть в том числе объекты критической инфраструктуры. Помимо создания батальона беспилотников правительство намерено изменить структуру управления армией, сократить число штабов и старших штабных офицеров, а также модернизировать систему командования войсками.
Дополнительным стимулом для ускоренного развития беспилотного направления стал рост числа инцидентов с дронами. Новый главнокомандующий армии Швейцарии Бенедикт Роос ранее заявил Bloomberg, что страна закупает средства борьбы с беспилотниками «настолько быстро, насколько это возможно». По его словам, такие системы впервые были испытаны в реальных условиях во время обеспечения безопасности саммита G7.
В апреле Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз инвестирует 1,07 млрд евро в 57 новых проектов в рамках Европейского оборонного фонда. Средства направят на реализацию дорожной карты оборонной готовности до 2030 г., а также на развитие четырех ключевых инициатив ЕС – системы защиты от дронов, мониторинга восточного фланга, Европейского воздушного щита и космического щита.