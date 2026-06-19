Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR75,7-1,15%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,24-0,77%RGBITR776,88-0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Ведомости

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни отказался от запланированного визита в США после высказываний президента Дональда Трампа об итальянском премьере Джордже Мелони, якобы умолявшей его о совместном фото. О своем решении Таяни сообщил в соцсети X.

По его словам, заявления американского лидера оскорбляют всю их страну.

«По этой причине я принял решение отменить визит в США, запланированный на 21 и 22 июня», – написал Таяни.

Поводом для дипломатического конфликта стало интервью Трампа итальянскому телеканалу La7. Президент США заявил, что во время недавнего саммита G7 во Франции Мелони якобы «умоляла» его сделать совместную фотографию, а он согласился на это «из жалости».

Мелони отвергла эти утверждения. В опубликованном видеообращении премьер-министр назвала слова Трампа полностью сфабрикованными и заявила, что была шокирована услышанным. «Италия и я никогда не умоляем», – подчеркнула она.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь