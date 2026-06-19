Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони
Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни отказался от запланированного визита в США после высказываний президента Дональда Трампа об итальянском премьере Джордже Мелони, якобы умолявшей его о совместном фото. О своем решении Таяни сообщил в соцсети X.
По его словам, заявления американского лидера оскорбляют всю их страну.
«По этой причине я принял решение отменить визит в США, запланированный на 21 и 22 июня», – написал Таяни.
Поводом для дипломатического конфликта стало интервью Трампа итальянскому телеканалу La7. Президент США заявил, что во время недавнего саммита G7 во Франции Мелони якобы «умоляла» его сделать совместную фотографию, а он согласился на это «из жалости».
Мелони отвергла эти утверждения. В опубликованном видеообращении премьер-министр назвала слова Трампа полностью сфабрикованными и заявила, что была шокирована услышанным. «Италия и я никогда не умоляем», – подчеркнула она.