Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни отказался от запланированного визита в США после высказываний президента Дональда Трампа об итальянском премьере Джордже Мелони, якобы умолявшей его о совместном фото. О своем решении Таяни сообщил в соцсети X.