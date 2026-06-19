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Главная / Политика /

Мелони обвинила Трампа во лжи о ее мольбах

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони «умоляла» его с ней сфотографироваться на саммите «Группы семи» (G7) во французском Эвиане. Мелони в ответ назвала его заявление сфабрикованным, пишет Leggo.

В телефонном разговоре с телеканалом La7 Трамп сказал, что ему было жаль Мелони.

«Как ваша премьер-министр? Как она? Вероятно, она рада, что я с ней поговорил. Я не был обязан с ней разговаривать», – заявил он.

Мелони опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, в котором назвала заявления Трампа полностью сфабрикованными и призналась, что она в шоке.

«Италия и я никогда не умоляем», – подчеркнула премьер.

1 мая «Ведомости» писали, что Трамп допустил вывод американского воинского контингента из Италии и Испании. По его словам, «Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно». 14 апреля глава Белого дома раскритиковал Мелони в интервью Corriere della Sera. По словам Трампа, он разочарован позицией Рима по вопросам энергетики и международной безопасности.

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