В Великобритании столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие

В Великобритании столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшиеРанены не менее 50 человек
В Великобритании в районе Бедфорда столкнулись два пассажирских поезда. Пока точное число пострадавших неизвестно, местная больница ожидает по меньшей мере 50 раненых. Об этом сообщает The Telegraph.
По предварительным данным, поезд компании East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы безопасности. Источники газеты сообщили, что машинист этого состава разговаривал по телефону с сотрудником техобслуживания, когда поезд Luton Airport Express врезался в его заднюю часть.
На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Пока неизвестно, есть ли погибшие.
Газета пишет, что авария произошла на одной из самых оживленных линий в час пик. Движение поездов по линии приостановлено до конца дня.
4 мая в центре Лейпцига поврежденный внедорожник Volkswagen проехал через пешеходную зону от площади Аугустусплац в сторону Томаскирххофа, врезавшись в группу людей. По информации очевидцев, нескольким пострадавшим проводили реанимационные мероприятия, часть людей накрыта тканями. Полиция заявила, что угрозы больше нет.