В Великобритании столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие

4 мая в центре Лейпцига поврежденный внедорожник Volkswagen проехал через пешеходную зону от площади Аугустусплац в сторону Томаскирххофа, врезавшись в группу людей. По информации очевидцев, нескольким пострадавшим проводили реанимационные мероприятия, часть людей накрыта тканями. Полиция заявила, что угрозы больше нет.