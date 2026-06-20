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Главная / Политика /

Трамп пообещал «вернуться в Китай» в течение года

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Китай в течение года. Об этом он заявил в ходе своего выступления на авиабазе Эндрюс.

Американский лидер отметил, что сначала собирается посетить Турцию, имея в виду саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Вашингтон в сентябре.

«Мы много путешествуем», – констатировал президент США.

С 13 по 15 мая Трамп был в Пекине. По итогам поездки он назвал свой визит в Китай «крайне успешным». По словам американского лидера, сторонам удалось решить важные вопросы. Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин заключили ряд «фантастических торговых сделок».

Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки.

15 мая министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Си посетит США с госвизитом осенью в ответ на приглашение американского президента.

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