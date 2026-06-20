Трамп пообещал «вернуться в Китай» в течение года

С 13 по 15 мая Трамп был в Пекине. По итогам поездки он назвал свой визит в Китай «крайне успешным». По словам американского лидера, сторонам удалось решить важные вопросы. Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин заключили ряд «фантастических торговых сделок».