При столкновении поездов в Великобритании погиб человек, 89 пострадали
При столкновении двух пассажирских поездов в британском Бедфорде погиб человек, еще 89 пострадали. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на данные полиции.
По данным Службы скорой помощи Восточной Англии, 11 человек получили серьезные травмы. Экстренные службы сообщают, что 22 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 56 – незначительные.
Представитель полиции рассказал, что все пострадавшие доставлены в больницу. Было задействовано более 20 машин скорой помощи и спецгрупп реагирования на чрезвычайные ситуации, а также санитарные вертолеты.
По предварительным данным, поезд компании East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы безопасности. Источники газеты сообщили, что машинист этого состава разговаривал по телефону с сотрудником техобслуживания, когда поезд Luton Airport Express врезался в его заднюю часть.
The Telegraph сообщала, что авария произошла на одной из самых оживленных линий в час пик. Движение поездов по линии приостановлено до конца дня.