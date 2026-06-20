Умер режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз

В 2015 г. Берроуз снял свой тысячный эпизод ситкома. Это произошло на съемках сериала «Перенаселение» на канале NBC. В феврале 2016 г. телеканал показал двухчасовой специальный выпуск в честь режиссера, на который собрались звезды его проектов, включая актеров из «Друзей», «Два с половиной человека» и «Теории большого взрыва». Помимо работы на телевидении, в 1982 г. он снял полнометражную комедию «Партнеры» с Райаном О'Нилом и Джоном Хертом.