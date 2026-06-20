Умер режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз
Американский режиссер Джеймс Берроуз, снявший более 1000 эпизодов комедийных сериалов, скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на семью режиссера.
«Мы чествуем необыкновенную жизнь и непреходящее наследие Джеймса "Джимми" Берроуза, который мирно скончался сегодня в окружении своей любящей семьи, – говорится в заявлении родственников. – Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения».
Берроуз был известен как режиссер ситкомов «Друзья», «Теория большого взрыва», «Уилл и Грейс» и «Такси», за работу над которым получил две премии «Эмми» подряд – в 1980 и 1981 гг. Он также стал соавтором сериала «Чирс». Режиссер получил 11 наград «Эмми», а в 2014 г. был удостоен премии Гильдии режиссеров Америки за выдающиеся достижения в телевизионной режиссуре.
В 2015 г. Берроуз снял свой тысячный эпизод ситкома. Это произошло на съемках сериала «Перенаселение» на канале NBC. В феврале 2016 г. телеканал показал двухчасовой специальный выпуск в честь режиссера, на который собрались звезды его проектов, включая актеров из «Друзей», «Два с половиной человека» и «Теории большого взрыва». Помимо работы на телевидении, в 1982 г. он снял полнометражную комедию «Партнеры» с Райаном О'Нилом и Джоном Хертом.