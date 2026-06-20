Euractiv: Зеленский своим уходом сорвал торжественный ужин лидеров ЕС

Как отмечает Euractiv, в ходе последовавших дебатов лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должна возглавить потенциальные переговоры с Москвой в будущем. Саммит ЕС проходил в Брюсселе 18–19 июня. В первый день его работы также согласовали открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой о вступлении в союз.