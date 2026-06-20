Euractiv: Зеленский своим уходом сорвал торжественный ужин лидеров ЕС
Украинский президент Владимир Зеленский покинул торжественный ужин лидеров стран ЕС, посвященный обсуждению Китая, после чего мероприятие фактически было сорвано. Об этом пишет портал Euractiv.
По данным издания, Зеленский пробыл на ужине недолго и неожиданно ушел. После этого присутствующие переключились на споры об украинском конфликте, хотя изначально тема была совершенно иной. «Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о войне России на Украине», – говорится в материале.
Как отмечает Euractiv, в ходе последовавших дебатов лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должна возглавить потенциальные переговоры с Москвой в будущем. Саммит ЕС проходил в Брюсселе 18–19 июня. В первый день его работы также согласовали открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой о вступлении в союз.
19 июня Politico сообщало, что попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали критику со стороны ряда стран ЕС.
18 июня Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией для прямого обмена сообщениями .
7 мая, Кошта заявлял о подготовке ЕС к переговорам с Россией по Украине, отметив, что Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира