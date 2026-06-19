Кошта подтвердил, что пытался установить контакты с Россией
Глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не будет посредником в переговорах по Украине.
«То, что я делаю через свой офис, – это создание дипломатического канала, потому что мы не можем полагаться только на других в интерпретации российских сообщений, и мы должны иметь возможность напрямую передавать России наши собственные сообщения», – сказал Кошта (цитата по «РИА Новости»).
19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контакта с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.
19 июня Politico сообщало, что попытки Кошты наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран Евросоюза. Некоторые лидеры пожаловались, что их не проинформировали о подобных инициативах.
7 мая Кошта заявлял о подготовке ЕС к переговорам с Россией по Украине, отметив, что Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира. 11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что Кошта пытается установить контакт с Кремлем для обсуждения возможного начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным.