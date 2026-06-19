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Кошта подтвердил, что пытался установить контакты с Россией

Ведомости

Глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не будет посредником в переговорах по Украине.

«То, что я делаю через свой офис, – это создание дипломатического канала, потому что мы не можем полагаться только на других в интерпретации российских сообщений, и мы должны иметь возможность напрямую передавать России наши собственные сообщения», – сказал Кошта (цитата по «РИА Новости»).

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контакта с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.

19 июня Politico сообщало, что попытки Кошты наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран Евросоюза. Некоторые лидеры пожаловались, что их не проинформировали о подобных инициативах.

7 мая Кошта заявлял о подготовке ЕС к переговорам с Россией по Украине, отметив, что Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира. 11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что Кошта пытается установить контакт с Кремлем для обсуждения возможного начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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