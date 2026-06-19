Кошта подтвердил, что пытался установить контакты с Россией

«То, что я делаю через свой офис, – это создание дипломатического канала, потому что мы не можем полагаться только на других в интерпретации российских сообщений, и мы должны иметь возможность напрямую передавать России наши собственные сообщения», – сказал Кошта (цитата по «РИА Новости»).