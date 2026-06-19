Кремль рассказал, на каких условиях готов к диалогу с ЕС

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва готова к возобновлению диалога с теми силами в Европе, которые заинтересованы в содержательных переговорах. «Если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты», – заявил Песков.