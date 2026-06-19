Кремль рассказал, на каких условиях готов к диалогу с ЕС
Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контактов с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал разногласия в Евросоюзе (ЕС) по поводу переговоров с Россией.
«Президент Путин неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Мы готовы к контактам, и мы не были инициаторами прекращения и сворачивания до нуля этих контактов», – сказал Песков.
При этом он раскритиковал подход части европейских политиков к отношениям с Москвой. По его словам, в ЕС считают, что «с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России». «Это самая большая ошибка», – подчеркнул представитель Кремля. Песков заявил, что подобный подход не позволит добиться результатов, и призвал европейские страны учитывать реальное положение дел, в том числе в контексте украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента отметил, что Москва готова к возобновлению диалога с теми силами в Европе, которые заинтересованы в содержательных переговорах. «Если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты», – заявил Песков.
19 июня Politico сообщало, что попытки главы Европейского совета Антониу Кошты наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран Евросоюза. Некоторые лидеры пожаловались, что их не проинформировали о подобных инициативах.
Bloomberg писал, что Кошта был вынужден объяснять лидерам стран ЕС свои действия по установлению контактов с Москвой. По данным издания, на встрече с руководителями государств Евросоюза Кошта выступил в защиту своих недавних дипломатических шагов. Он отметил, что, несмотря на возможное разочарование части участников, его действия направлены на подготовку к потенциальным будущим переговорам с Россией и соответствуют интересам ЕС.
7 мая Кошта заявлял о подготовке ЕС к переговорам с Россией по Украине, отметив, что Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира. 11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что Кошта пытается установить контакт с Кремлем для обсуждения возможного начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным.