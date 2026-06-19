Politico: желание Кошты установить контакт с Кремлем вызвало раскол в ЕС

«Коммуникация ЕС с Кремлем вызвала яростную негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств, которые жаловались на то, что их не проинформировали», – пишет издание. Особенно бурно, по данным источников, отреагировали страны Прибалтики – Латвия, Литва и Эстония. При этом команда Кошты, как утверждается, проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию, однако два других источника утверждают, что Берлин не был предупрежден заранее.