Politico: желание Кошты установить контакт с Кремлем вызвало раскол в ЕС
Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран Евросоюза. Некоторые лидеры пожаловались, что их не проинформировали о подобных инициативах. Об этом сообщила газета Politico.
«Коммуникация ЕС с Кремлем вызвала яростную негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств, которые жаловались на то, что их не проинформировали», – пишет издание. Особенно бурно, по данным источников, отреагировали страны Прибалтики – Латвия, Литва и Эстония. При этом команда Кошты, как утверждается, проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию, однако два других источника утверждают, что Берлин не был предупрежден заранее.
По словам опрошенных Politico дипломатов, несколько лидеров узнали о звонках только после того, как они появились в сообщениях СМИ, и были этим возмущены.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 16 июня заявил, что страны Европы готовы к мирным переговорам с Россией, но намерены продолжать и наращивать поддержку Украины. Генсек НАТО Марк Рютте 17 июня подтвердил, что европейские государства начали активно обсуждать вопрос о возможном возобновлении диалога с Россией.
Ранее, 7 мая, Кошта уже заявлял о подготовке ЕС к переговорам с Россией по Украине, отметив, что Брюссель опасается остаться в стороне от обсуждений условий мира. 11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что Кошта пытается установить контакт с Кремлем для обсуждения возможного начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным.