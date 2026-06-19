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Главная / Политика /

Bloomberg: Коште пришлось объяснять лидерам ЕС контакты с Москвой

Ведомости

Председатель Европейского совета Антониу Кошта был вынужден объяснять лидерам стран ЕС свои действия по установлению контактов с Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, на встрече с руководителями государств Евросоюза Кошта выступил в защиту своих недавних дипломатических шагов. Он отметил, что, несмотря на возможное разочарование части участников, его действия направлены на подготовку к потенциальным будущим переговорам с Россией и соответствуют интересам ЕС.

Источник утверждает, что Кошта подчеркнул ограниченный характер контактов с российской стороной и уточнил, что его команда занималась лишь предварительными консультациями на случай начала мирного переговорного процесса.

Также, по данным Bloomberg, председатель Евросовета заявил, что его роль как руководителя института, возглавляющего встречи лидеров ЕС, делает логичным участие в подобных дипломатических контактах в качестве представителя блока.

Politico узнала содержание последних контактов ЕС с Россией

Политика / Международные отношения

17 июня Bloomberg сообщал, что Кошта предпринимает шаги для установления контактов с российской стороной на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, которого Bloomberg характеризует как человека, близкого к президенту России.

19 июня газета Politico написало, что попытки главы ЕС наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран Евросоюза. Некоторые лидеры пожаловались, что их не проинформировали о подобных инициативах. По словам опрошенных Politico дипломатов, несколько лидеров узнали о звонках только после того, как они появились в сообщениях СМИ, и были этим возмущены.

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