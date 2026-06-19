Bloomberg: Коште пришлось объяснять лидерам ЕС контакты с Москвой

19 июня газета Politico написало, что попытки главы ЕС наладить непубличные контакты с Россией спровоцировали резкую критику со стороны ряда стран Евросоюза. Некоторые лидеры пожаловались, что их не проинформировали о подобных инициативах. По словам опрошенных Politico дипломатов, несколько лидеров узнали о звонках только после того, как они появились в сообщениях СМИ, и были этим возмущены.