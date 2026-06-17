Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить канал связи с Россией

10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что европейские лидеры намерены использовать предстоящий саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США поддержать новые переговоры между Россией и Украиной. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основные требования «тройка» изложила в совместном заявлении с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня.