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Главная / Политика /

Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить канал связи с Россией

Ведомости

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предпринимает шаги для установления контактов с российской стороной на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, которого Bloomberg характеризует как человека, близкого к президенту России. При этом агентство отдельно отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации ни со стороны Брюсселя, ни со стороны Москвы.

Дополнительное внимание к теме привлекли сообщения о переговорах лидеров западных стран на саммите «группы семи» во Франции. По утверждению Bloomberg, представители Франции, Германии и Великобритании убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву, рассчитывая добиться уступок в рамках переговоров по Украине.

Одновременно в структурах Евросоюза обсуждается вопрос о том, кто должен представлять объединение в потенциальном диалоге с Россией. Эта дискуссия обострила разногласия между главой европейской дипломатии Каей Каллас и рядом государств - членов ЕС, которые не поддерживают ее претензии на роль главного переговорщика.

Как западные СМИ отреагировали на заявления саммита G7 по Украине

Политика / Международные новости

Кандидатура Кошты ранее публично не рассматривалась в качестве переговорщика, однако его должность предполагает представление интересов Евросоюза на международной арене.

10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что европейские лидеры намерены использовать предстоящий саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США поддержать новые переговоры между Россией и Украиной. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основные требования «тройка» изложила в совместном заявлении с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня.

16 июня Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита G7 заявил, что конфликт США и Ирана отходит на второй план, теперь Вашингтон сосредоточится на Украине.

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