Bloomberg: Европа попросит у Трампа поддержки для переговоров с Россией
Европейские лидеры намерены использовать предстоящий саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основные требования «тройка» изложила в совместном заявлении с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня.
Предложения включают немедленное прекращение огня по текущей линии фронта «как стартовой точки для диалога», а также гарантии безопасности для Украины, включая возможность развертывания многонациональных миротворческих сил.
По данным агентства, европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так как Вашингтон слишком сосредоточен на конфликте с Ираном. Цель – получить «зеленый свет» от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать диалог с участием России, Украины, США и ЕС уже в ближайшее время.
4 июня Bloomberg сообщал, что ФРГ, Франция и Британия обсуждают запуск переговоров России и Украины. 3 июня глава МИД ФРГ заявлял, что странам ЕС пора думать об условиях завершения конфликта. Россия же последовательно отвергает европейский ультиматум: 5 июня на ПМЭФе Путин заявил, что боевые действия завершатся только после достижения целей СВО.
10 июня Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с одним из заместителей министра иностранных дел России. Он подчеркнул, что российская сторона готова провести такие консультации.