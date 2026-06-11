Bloomberg: Европа попросит у Трампа поддержки для переговоров с Россией

По данным агентства, европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так как Вашингтон слишком сосредоточен на конфликте с Ираном. Цель – получить «зеленый свет» от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать диалог с участием России, Украины, США и ЕС уже в ближайшее время.