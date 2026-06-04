Bloomberg: ФРГ, Франция и Британия обсуждают запуск переговоров России и Украины

В то же время идея переговоров вызывает разногласия среди западных чиновников. Критики такого подхода считают, что Москва сохраняет жесткие требования по урегулированию конфликта. По мнению части европейских чиновников, союзники Украины должны сосредоточиться не на организации переговоров, а на расширении военной помощи Киеву и усилении санкционного давления на Россию. Они также считают, что Европа должна действовать совместно с США для того, чтобы начать переговоры с Москвой.