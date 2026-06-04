Bloomberg: ФРГ, Франция и Британия обсуждают запуск переговоров России и Украины
Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, представители трех стран ведут консультации между собой и с украинскими властями о возможных шагах по запуску переговорного процесса между Москвой и Киевом. Собеседники Bloomberg утверждают, что на фоне фактической остановки переговоров под эгидой США европейские страны увидели возможность попытаться вовлечь президента России Владимира Путина в переговоры о прекращении конфликта.
При этом окончательное решение о возможном начале такого процесса остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркивают источники агентства. По их словам, европейские союзники не намерены навязывать Киеву стратегию, которую украинское руководство не поддерживает.
В то же время идея переговоров вызывает разногласия среди западных чиновников. Критики такого подхода считают, что Москва сохраняет жесткие требования по урегулированию конфликта. По мнению части европейских чиновников, союзники Украины должны сосредоточиться не на организации переговоров, а на расширении военной помощи Киеву и усилении санкционного давления на Россию. Они также считают, что Европа должна действовать совместно с США для того, чтобы начать переговоры с Москвой.
29 мая пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву.
28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-американская мирная инициатива по Украине сталкивается с трудностями прежде всего из-за отсутствия у Киева политической воли к мирному урегулированию и стремления к дальнейшей эскалации. Причинами такой позиции он назвал влияние «партии войны» в Великобритании и Евросоюзе и внутренние проблемы Украины.