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Два человека погибли при атаках ВСУ в Херсонской области

Ведомости

Два человека погибли, еще шестеро получили ранения при атаках ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Каменке Каховского округа удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Погиб мужчина 1974 г. р., пострадала женщина 1973 г. р. Раненую госпитализировали. Женщина 1941 г. р. погибла в Каирах Горностаевского МО при атаке беспилотника.

В Новой Збурьевке Голопристанского МО от удара БПЛА пострадала женщина 1968 г. р., медпомощь ей оказали на месте.

В Бехтерах Голопристанского МО в результате атаки дрона пострадали мужчины 1992 и 1951 г. р. Одного госпитализировали в Скадовскую ЦРБ, второй от госпитализации отказался. Еще один мужчина 1987 г. р. пострадал в ходе повторной атаки БПЛА – его также доставили в больницу.

В Раденске Алешкинского МО при атаке беспилотника на мотоцикл ранения получил мужчина 1978 г. р., он в больнице.

Сальдо также сообщил о частичном нарушении электроснабжения в восьми округах Херсонской области. В результате ночной атаки силы ПВО сбили 17 воздушных целей ВСУ.

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

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