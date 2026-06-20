Два человека погибли при атаках ВСУ в Херсонской области
Два человека погибли, еще шестеро получили ранения при атаках ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Каменке Каховского округа удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Погиб мужчина 1974 г. р., пострадала женщина 1973 г. р. Раненую госпитализировали. Женщина 1941 г. р. погибла в Каирах Горностаевского МО при атаке беспилотника.
В Новой Збурьевке Голопристанского МО от удара БПЛА пострадала женщина 1968 г. р., медпомощь ей оказали на месте.
В Бехтерах Голопристанского МО в результате атаки дрона пострадали мужчины 1992 и 1951 г. р. Одного госпитализировали в Скадовскую ЦРБ, второй от госпитализации отказался. Еще один мужчина 1987 г. р. пострадал в ходе повторной атаки БПЛА – его также доставили в больницу.
В Раденске Алешкинского МО при атаке беспилотника на мотоцикл ранения получил мужчина 1978 г. р., он в больнице.
Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.