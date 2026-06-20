Два человека погибли при атаках ВСУ в Херсонской области

В Бехтерах Голопристанского МО в результате атаки дрона пострадали мужчины 1992 и 1951 г. р. Одного госпитализировали в Скадовскую ЦРБ, второй от госпитализации отказался. Еще один мужчина 1987 г. р. пострадал в ходе повторной атаки БПЛА – его также доставили в больницу.