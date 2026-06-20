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Путин: разработки ВОИР внесли весомый вклад в укрепление потенциала России

Ведомости

Под эгидой Всероссийского общества изобретаталей и рационализаторов (ВОИР) в производство внедрили более 2 млн изобретений, которые стали реальным вкладом в укрепление научно-технического, промышленного и инфраструктурного потенциала России. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина в адрес делегатов и гостей учредительного съезда организации. Текст опубликован на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, разработки ВОИР не только повысили эффективность промышленности, но и способствовали росту уровня жизни людей.

Глава государства подчеркнул, что обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов сможет объединить профессиональное сообщество и стать площадкой для поддержки молодежных проектов и внедрения передовых разработок. Путин также отметил, что нынешний форум открывает новую главу в истории ВОИР – легендарной организации, объединяющей тысячи талантливых созидателей и изобретателей.

ВОИР было основано в 1932 г. Отделения ВОИР работают в 82 регионах РФ.

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