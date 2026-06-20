Путин: разработки ВОИР внесли весомый вклад в укрепление потенциала России
Под эгидой Всероссийского общества изобретаталей и рационализаторов (ВОИР) в производство внедрили более 2 млн изобретений, которые стали реальным вкладом в укрепление научно-технического, промышленного и инфраструктурного потенциала России. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина в адрес делегатов и гостей учредительного съезда организации. Текст опубликован на сайте Кремля.
Как отметил глава государства, разработки ВОИР не только повысили эффективность промышленности, но и способствовали росту уровня жизни людей.
Глава государства подчеркнул, что обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов сможет объединить профессиональное сообщество и стать площадкой для поддержки молодежных проектов и внедрения передовых разработок. Путин также отметил, что нынешний форум открывает новую главу в истории ВОИР – легендарной организации, объединяющей тысячи талантливых созидателей и изобретателей.
ВОИР было основано в 1932 г. Отделения ВОИР работают в 82 регионах РФ.