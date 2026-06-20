При столкновении поездов в Мюнхене погиб человек
На мосту в Мюнхене столкнулись два грузовых поезда, погиб один человек. Об этом сообщила Die Zeit.
Столкновение произошло вечером 19 июня в районе Мильбертсхофен. После столкновения два вагона упали с моста.
Авария произошла на Северной кольцевой линии, которая используется только грузовыми поездами. Сбоев в работе региональных и междугородних перевозок не наблюдалось.
Ликвидация последствий аварии может продолжиться до 21 июня. Газета отмечает, что вагоны перекрыли крупную магистраль Шляйсхаймерштрассе, ведущую на север от центра Мюнхена. Днем по ней проходит интенсивное движение, особенно в часы пик.
Накануне подобный инцидент с поездами произошел к северу от Лондона – пассажирские поезда компании East Midlands Railway столкнулись возле города Бедфорд. Погиб машинист, 89 человек пострадали. The Telegraph сообщала, что авария произошла на одной из самых оживленных линий в час пик. Движение поездов по линии приостановлено до конца дня.