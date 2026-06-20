При столкновении поездов в Мюнхене погиб человек

Накануне подобный инцидент с поездами произошел к северу от Лондона – пассажирские поезда компании East Midlands Railway столкнулись возле города Бедфорд. Погиб машинист, 89 человек пострадали. The Telegraph сообщала, что авария произошла на одной из самых оживленных линий в час пик. Движение поездов по линии приостановлено до конца дня.