Захарова: Россия обеспокоена нападением боевиков на аэропорт в Нигере

В Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков на международный аэропорт в Ниамее, столицы Нигера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте МИДа. Нападение произошло в городе Ниамей 18 июня. Как сообщили в министерстве иностранных дел России, атаку отбили военнослужащие страны. Всех нападавших уничтожили или взяли в плен. По данным нигерского министерства национальной обороны, речь идет о вооруженных наемниках, действовавших в интересах Франции.