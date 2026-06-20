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Захарова: Россия обеспокоена нападением боевиков на аэропорт в Нигере

Ведомости

В Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков на международный аэропорт в Ниамее, столицы Нигера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте МИДа. Нападение произошло в городе Ниамей 18 июня. Как сообщили в министерстве иностранных дел России, атаку отбили военнослужащие страны. Всех нападавших уничтожили или взяли в плен. По данным нигерского министерства национальной обороны, речь идет о вооруженных наемниках, действовавших в интересах Франции.

Российская сторона решительно осудила очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер. В Москве подчеркнули, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в регионе и подрыв суверенитета дружественных государств.

МИД России выразил полную солидарность с народом и руководством Нигера во главе с президентом Абдурахманом Чиани.

В ночь на 29 января группа из примерно 40 боевиков атаковала международный аэропорт «Диори Хамани» в Ниамее. Атаку отразили совместные силы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженных сил Нигера. Было ликвидировано около 20 террористов.

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