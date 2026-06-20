Казахстан усиливает контроль на границе для недопущения дефицита бензина

Глава минэнерго Ерлан Аккенженов доложил, что казахстанские НПЗ работают в обычном режиме и полностью обеспечивают внутренний рынок. Общие запасы бензина, дизеля и авиакеросина в стране составляют более 1 млн т, что достаточно для покрытия всех текущих потребностей потребителей. Дефицита горюче-смазочных материалов нет.