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Главная / Политика /

Казахстан усиливает контроль на границе для недопущения дефицита бензина

Ведомости

Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границе и принять меры для предотвращения дефицита топлива. Решение было принято на совещании с участием руководства профильных министерств и правоохранительных органов, сообщила пресс-служба правительства.

В стране действует приказ минэнерго, запрещающий вывоз отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом, а также легких дистиллятов – железнодорожным. Кроме того, введено ограничение на пересечение государственной границы автотранспортом не чаще одного раза в сутки.

Как пишет пресс-служба правительства со ссылкой на МВД, за последний месяц было предотвращено незаконное перемещение около 12 т горюче-смазочных материалов. Сотрудники выявили 54 транспортных средства с доработанными топливными баками, их владельцы привлечены к административной ответственности.

Глава минэнерго Ерлан Аккенженов доложил, что казахстанские НПЗ работают в обычном режиме и полностью обеспечивают внутренний рынок. Общие запасы бензина, дизеля и авиакеросина в стране составляют более 1 млн т, что достаточно для покрытия всех текущих потребностей потребителей. Дефицита горюче-смазочных материалов нет.

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