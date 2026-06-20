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Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, 13 человек ранены

Ведомости

Пострадавшими при стрельбе в Чикаго 19 июня стали 13 человек, передает телеканал ABC7 Chicago со ссылкой на полицию города.

Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в квартале Принстон-парк. Госпитализированы три человека, включая 17-летнего подростка. Еще 10 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Стрелки скрылись с места преступления.

24 мая произошла стрельба возле Белого дома в Вашингтоне. Мужчина подошел к КПП, достал из сумки оружие и открыл огонь по полицейским. Агенты Секретной службы ответили стрельбой и ранили нападавшего. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

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