Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, 13 человек ранены

24 мая произошла стрельба возле Белого дома в Вашингтоне. Мужчина подошел к КПП, достал из сумки оружие и открыл огонь по полицейским. Агенты Секретной службы ответили стрельбой и ранили нападавшего. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.