Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, 13 человек ранены
Пострадавшими при стрельбе в Чикаго 19 июня стали 13 человек, передает телеканал ABC7 Chicago со ссылкой на полицию города.
Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в квартале Принстон-парк. Госпитализированы три человека, включая 17-летнего подростка. Еще 10 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Стрелки скрылись с места преступления.
24 мая произошла стрельба возле Белого дома в Вашингтоне. Мужчина подошел к КПП, достал из сумки оружие и открыл огонь по полицейским. Агенты Секретной службы ответили стрельбой и ранили нападавшего. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.