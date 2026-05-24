Политика

Виновник стрельбы у Белого дома скончался в больнице

Ведомости

Сотрудники секретной службы США застрелили вооруженного мужчину у контрольно-пропускного пункта возле Белого дома. Представитель ведомства подтвердил факт стрельбы, сообщает CBS News. Президент США Дональд Трамп во время ЧП находился в резиденции и не пострадал.

По данным предварительного расследования, злоумышленник подошел к КПП, достал из сумки оружие и открыл огонь по полицейским. Агенты Секретной службы ответили стрельбой и ранили нападавшего. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Имя подозреваемого пока не разглашается.

В ходе перестрелки пострадал случайный прохожий. Неизвестно, стрелял ли сам подозреваемый или огонь вели сотрудники охраны. О состоянии раненого гражданского лица в настоящий момент не сообщается. Официальные лица уточняют обстоятельства этого эпизода.

Представитель ведомства подчеркнул, что ни один сотрудник Секретной службы не получил травм.

