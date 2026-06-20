На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
Запорожскую АЭС подключили к внешнему электроснабжению, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.
«Запорожская АЭС была переподключена к электросети в 17:50 по местному времени», – говорится в сообщении.
Внешнее питание было отключено на 4,5 часа.
Днем 20 июня МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС в 20-й раз с начала военного конфликта оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Проблема возникла из-за последнего отключения единственной доступной внешней линии электроснабжения станции – «Ферросплавная-1» на 330 кВ. В начале июня она подверглась атаке украинских сил.