На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Днем 20 июня МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС в 20-й раз с начала военного конфликта оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Проблема возникла из-за последнего отключения единственной доступной внешней линии электроснабжения станции – «Ферросплавная-1» на 330 кВ. В начале июня она подверглась атаке украинских сил.