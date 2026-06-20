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Хашиг надеется на перезагрузку отношений с РФ после снятия с него иноагентства

Ведомости

Журналист, редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг, накануне исключенный из реестра иноагентов, предположил, что российские власти таким образом хотели сгладить проблемные места, возникшие в российско-абхазских отношениях в период президентсва Аслана Бжания. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Надеюсь, что пересмотр моего статуса Кремлем – это политическое решение», – говорится в посте. Журналист подчеркнул, что «чьих-либо порогов не оббивал» и не знает истинных причин, по которым его убрали из реестра.

Хашиг отметил, что вчерашнее решение Минюста вряд ли будет иметь значение, если будет только «разовой акцией». Он выразил надежду, что оно будет «отправной точкой» в перезагрузке российско-абхазских отношений, а следующим шагом станет исключение из списка Минюста главного редактора сухумской «Нужной газеты» Изиды Чаниа и редактора информационного ресурса «Аиашара» Низфы Аршба.

19 июня стало известно, что Минюст решил исключить Хашига из реестра связи с утратой признаков иноагента. Одновременно ведомство включило в список общественного деятеля Ксению Фадееву, журналиста Петра Рузавина, художницу Екатерину Кузнецову, а также проект «Сфера».

Хашига признали иноагентом 7 марта 2025 г. Это был первый случай, когда Россия применила этот статус к гражданину Абхазии. В 2004 г. Хашиг основал газету «Чегемская правда» и до сих пор остается ее главредом.

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