Хашиг надеется на перезагрузку отношений с РФ после снятия с него иноагентства

Хашиг отметил, что вчерашнее решение Минюста вряд ли будет иметь значение, если будет только «разовой акцией». Он выразил надежду, что оно будет «отправной точкой» в перезагрузке российско-абхазских отношений, а следующим шагом станет исключение из списка Минюста главного редактора сухумской «Нужной газеты» Изиды Чаниа и редактора информационного ресурса «Аиашара» Низфы Аршба.