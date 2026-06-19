Минюст добавил в список иноагентов проект «Сфера» и активистку Фадееву

Фадеева была главой регионального штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В сентябре 2020 г. она избралась депутатом городской думы Томска. В 2023 г. Фадеева была приговорена к девяти годам колонии по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в НКО, посягающей на личность и права граждан. 1 августа 2024 г. она была помилована в рамках международного обмена заключенными.