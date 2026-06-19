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Минюст добавил в список иноагентов проект «Сфера» и активистку Фадееву

Из реестра исключили журналиста Инала Хашига
Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст РФ пополнил перечень иностранных агентов, включив в него трех человек и одну организацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами признаны общественный деятель Ксения Фадеева, журналист Петр Рузавин, художница Екатерина Кузнецова, а также проект «Сфера». В связи с утратой признаков иноагента из реестра исключен журналист, редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг, распорядился Минюст.

По данным министерства, четыре новых иностранных агента принимали участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных организаций. Они также публиковали недостоверную информацию о политике публичной власти России. Кузнецова, Рузавин и Фадеева выступают против спецоперации на Украине. Рузавин в отдельности также призывал к поддержке украинских вооруженных сил.

Проект «Сфера» предоставляет юридические, психологические и экстренные консультации для представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщества. По данным Минюста, организация занимается пропагандой нетрадиционных отношений и взаимодействует с иностранными агентами.

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Кузнецова и Фадеева живут за границей, проект «Сфера» также функционирует за пределами России.

Фадеева была главой регионального штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В сентябре 2020 г. она избралась депутатом городской думы Томска. В 2023 г. Фадеева была приговорена к девяти годам колонии по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в НКО, посягающей на личность и права граждан. 1 августа 2024 г. она была помилована в рамках международного обмена заключенными.

В 2020-х гг. в России ужесточили законы об иноагентах. Минюст может включить кого-то в этот реестр без обращения в суд. Иноагенты сталкиваются с ограничениями: им запрещено заниматься рекламой, получать государственную поддержку и участвовать в выборах.

Физические лица-иноагенты обязаны открывать специальные счета для доходов от творчества. Эти средства можно будет использовать только после снятия статуса. С января 2026 г. для иноагентов ввели единую ставку НДФЛ – 30%.

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