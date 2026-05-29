Минюст внес в реестр иноагентов писательницу Эльвиру Барякину

Как отмечает Минюст, Курочкина публиковала недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике, а также выступала против спецоперации. Журналистка призывала к нарушению целостности страны и распространяла материалы, которые искажают историю государства. Она участвовала в антироссийских акциях протеста на территории других стран, сейчас является членом координационного совета и выступает в роли спикера нежелательной в РФ международной организации. Ведомство подчеркнуло, что Курочкина участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Она проживает за пределами России.