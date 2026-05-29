FLOT83,06+1,31%CNY Бирж.10,477+0,16%IMOEX2 566,33-0,68%RTSI1 138,3-0,19%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,16-0,09%
Главная / Общество /

Минюст внес в реестр иноагентов писательницу Эльвиру Барякину

В список также добавили политолога Андрея Никулина и журналистку Инну Курочкину
Валерия Хлобыстова
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст РФ признал иноагентом российскую писательницу Эльвиру Барякину, а также политолога Андрея Никулина и журналистку Инну Курочкину, сообщило ведомство.

По данным Минюста, Барякина распространяла недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти и их политике. Она также выступала против проведения спецоперации на Украине и участвовала в распространении материалов иностранных агентов, как и публикаций нежелательных в РФ организаций. Сейчас Барякина проживает за пределами России.

Никулин, считает министерство, также делился недостоверными сведениями о политике и решениях российских властей. Кроме того, он распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов.

Как отмечает Минюст, Курочкина публиковала недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике, а также выступала против спецоперации. Журналистка призывала к нарушению целостности страны и распространяла материалы, которые искажают историю государства. Она участвовала в антироссийских акциях протеста на территории других стран, сейчас является членом координационного совета и выступает в роли спикера нежелательной в РФ международной организации. Ведомство подчеркнуло, что Курочкина участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Она проживает за пределами России.

22 мая в реестр иноагентов попали научная журналистка Ольга Орлова , активисты Вилюя Чойнова и Станислав Дмитриевский. Кроме того, этот статус получил проект «После». Законодательство, которое касается иноагентов, в России ужесточили в 2020-х гг. Чтобы включить кого-то в реестр, Минюст не должен обращаться в суд. Статус иноагента несет за собой ограничение прав и льгот для лиц и организаций. В частности, им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней.

Кроме того, для физлиц-иноагентов открываются специальные счета, на которые зачисляются доходы от творческой деятельности. Использовать эти средства можно будет только после снятия статуса. С января 2026 г. для иноагентов установили единую ставку НДФЛ в размере 30%.

