Минюст внес в реестр иноагентов научного журналиста Ольгу Орлову

Минюст внес в реестр иноагентов научного журналиста Ольгу ОрловуВ списке также оказались два активиста и проект «После»
Минюст России признал иноагентом научную журналистку Ольгу Орлову, следует из материалов ведомства.
По данным Минюста, Орлова распространяла недостоверную информацию о решениях, которые принимают органы власти РФ, и их политике. Она также выступала против спецоперации на Украине и была респондентом на информационных площадках иностранных СМИ. Кроме того, журналистка создавала и распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных в России организаций. Сейчас Орлова проживает за пределами России.
В перечень иноагентов также попала активистка Вилюя Чойнова. Ведомство утверждает, что она распространяла недостоверные сведение о принимаемых российской властью решениях и их политике. В публикации отмечается, что активистка выступала против спецоперации и призывала к нарушению территориальной целостности страны. Чойнова участвовала в распространении сообщений иноагентов и нежелательных организаций и в мероприятиях, подготовленных одной из таких организаций. Активистка тоже проживает за границей.
Активист Станислав Дмитриевский получил статус иностранного агента, так как принимал участие в создании и распространении материалов лиц с этим статусом или организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной. Он делился недостоверными данными о решениях органов власти РФ и выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, Дмитриевский живет за пределами России и взаимодействует с нежелательной в стране организацией.
По данным Минюста, проект «После», который был внесен в реестр, принимал участие в распространении сообщений иноагентов и нежелательных организаций. Его сотрудники публиковали недостоверную информацию о деятельности органов публичной власти РФ и выступали против спецоперации. В материале ведомства также говорится, что проект пропагандировал ЛГБТ
15 мая Минюст РФ добавил в реестр иноагентов бывшего проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) социолога Сергея Ерофеева, украинского журналиста и блогера Дениса Казанского, экс-заместителя главного редактора журнала «Афиша» Георгия Биргера. Также в реестр включили ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы», информационно-аналитический центр «Башня» и сообщество Reforum Space Vilnius.