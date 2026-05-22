Минюст внес в реестр иноагентов научного журналиста Ольгу Орлову

В перечень иноагентов также попала активистка Вилюя Чойнова. Ведомство утверждает, что она распространяла недостоверные сведение о принимаемых российской властью решениях и их политике. В публикации отмечается, что активистка выступала против спецоперации и призывала к нарушению территориальной целостности страны. Чойнова участвовала в распространении сообщений иноагентов и нежелательных организаций и в мероприятиях, подготовленных одной из таких организаций. Активистка тоже проживает за границей.