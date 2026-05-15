Главная / Общество /

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего проректора ВШЭ Сергея Ерофеева

Перечень также пополнила ассоциация «Охрана природы»
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости

Бывший проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) социолог Сергей Ерофеев пополнил реестр иностранных агентов Минюста РФ. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Министерство считает, что Ерофеев распространял материалы иноагентов, участвовал в создании и распространении сообщений нежелательных в РФ организаций, а также транслировал, согласно сообщению, фейки о власти и выступал против боевых действий на Украине.

Социолог был проректором ВШЭ с 2013 по 2015 г. Он курировал развитие международных программ, занимался привлечением к учебе в университете зарубежных студентов. Сейчас является президентом Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA, считается нежелательной в РФ).

Вместе с ним в список попали украинский журналист и блогер Денис Казанский, выступавший одним из представителей Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины (Минская группа), а также бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша» Георгий Биргер. Также в реестр включили ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы», информационно-аналитический центр «Башня», сообщество Reforum Space Vilnius.

Статус иностранного агента в России появился еще в 2012 г., в 2020-х законодательство ужесточили. Чтобы включить кого-то в реестр, Минюст не должен обращаться в суд. Статус иноагента несет за собой ограничение прав и льгот для лиц и организаций. В частности, им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней.

Кроме того, для физлиц-иноагентов открываются специальные счета, на которые зачисляются доходы от творческой деятельности. Распоряжаться средствами с них можно будет только после снятия статуса. С января этого года для иноагентов установили единую ставку НДФЛ в размере 30%.

