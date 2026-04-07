Главная / Общество /

Минюст: из реестра иноагентов исключили 75 лиц по их заявлению

Ведомости

Из реестра иностранных агентов было исключено 75 лиц по их собственному заявлению. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко в ходе расширенной коллегии по итогам работы министерства за 2025 г.

По его информации, всего на сегодняшний день в списке содержится информация о 1173 организациях и физических лицах, 243 из которых были исключены.

Чуйченко отметил, что законодательство устанавливает четкие и прозрачные механизмы исключения из реестра иностранных агентов. Инициатором процедуры может выступить как сам иностранный агент, так и Минюст – в случае, если лицо утратило один или несколько признаков, определяющих статус иностранного агента.

20 марта Минюст внес в реестр иноагентов журналиста и социолога Константина Гаазе, публициста Анну Немзер, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко, видеоблогера Алекса Мура (Александра Строгалева), а также проект «Медиа партизаны».

