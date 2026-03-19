Главная / Общество /

Минюст добавил в перечень иноагентов социолога Константина Гаазе

В список попали еще три человека и проект «Медиа партизаны»
Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минюст России расширил реестр иностранных агентов и включил в перечень четырех человек и один проект, следует из данных на сайте ведомства.

В список внесли журналиста и социолога Константина Гаазе, публициста Анну Немзер, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко, видеоблогера Алекса Мура (Александра Строгалева), а также проект «Медиа партизаны».

Согласно данным минюста, все они выступали против спецоперации на Украине, помогали иноагентам и нежелательным организациям в создании материалов для широкого круга лиц. Они также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Все четверо сейчас проживают за пределами России.

Ведомство пишет, что Гаазе и Немзер также взаимодействуют с организацией, деятельность которой признана нежелательной в России. Публицист также распространяла сведения, формирующие негативный образ Вооруженных сил (ВС) РФ.

Строгалев содействовал сбору денежных средств для вооруженных сил Украины (ВСУ). Проект «Медиа партизаны», кроме всего прочего, распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе.

13 марта Минюст признал иностранным агентом правнучку генсека СССР Никиты Хрущева писательницу Нину Хрущеву. Кроме нее, в список вошли философ Вадим Штепа, журналист Сергей Резник, активист Алексей Нестеренко и экономист Екатерина Журавская.

