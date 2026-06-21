За ночь над регионами РФ сбили 239 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что сбитые дроны были обнаружены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея.
Кроме того, как отметили в ведомстве, перехваты также проводились над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 20 июня над российскими регионами перехватили 187 украинских БПЛА. В период с 7:00 до 14:00 мск 20 июня российские военнослужащие сбили 57 украинских дронов над регионами России, с 14:00 до 20:00 мск – еще 24.