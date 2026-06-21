Один человек погиб при атаке ВСУ на паром в Керченском проливе
Один человек погиб, один пострадал при атаке украинских БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
В двух муниципалитетах обломки беспилотников упали на территории частных домов. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни частного дома. В станице Успенской Белоглинского района деформирована кровля жилого дома. Обошлось без пострадавших. На месте работают специальные и экстренные службы.