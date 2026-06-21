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Главная / Политика /

Один человек погиб при атаке ВСУ на паром в Керченском проливе

Ведомости

Один человек погиб, один пострадал при атаке украинских БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В двух муниципалитетах обломки беспилотников упали на территории частных домов. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни частного дома. В станице Успенской Белоглинского района деформирована кровля жилого дома. Обошлось без пострадавших. На месте работают специальные и экстренные службы.

В ночь на 21 июня вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. В результате атаки на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Силы ПВО сбили за ночь 239 украинских БПЛА над территориями России.

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