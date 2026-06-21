Один человек погиб при атаке ВСУ на паром в Керченском проливе

В ночь на 21 июня вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. В результате атаки на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Силы ПВО сбили за ночь 239 украинских БПЛА над территориями России.