Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для безопасности полетов.
Расписание рейсов может корректироваться. Согласно онлвйн-табло, отменен утренний рейс в Краснодар, задержан рейс в Минеральные Воды.
Утром 21 июня ограничения ввели в аэропорту «Домодедово», их уже сняли.
Прошлой ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.