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Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию

Ведомости

Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для безопасности полетов.

Расписание рейсов может корректироваться. Согласно онлвйн-табло, отменен утренний рейс в Краснодар, задержан рейс в Минеральные Воды.

Утром 21 июня ограничения ввели в аэропорту «Домодедово», их уже сняли.

Прошлой ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. 

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