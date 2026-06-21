В Крыму госпитализировали 14 пострадавших от атаки ВСУ
В Крыму 14 человек пострадали при атаке ВСУ, среди них двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.
В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек.
Керченскую паромную переправу закрыли с 21 июня.