В Крыму госпитализировали 14 пострадавших от атаки ВСУ

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек.