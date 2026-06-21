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В Севастополе обезвредили упавший на крышу дома беспилотник

Ведомости

Пиротехники МЧС обезвредили боевую часть украинского БПЛА, упавшего на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой», – написал Развожаев.

Упавший на крышу дома беспилотник подавили силы РЭБ в ходе утренний атаки. Людей эвакуировали в место временного размещения, территорию оцепили.

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Бизнес / ТЭК

Как сообщил Развожаев, утром 21 июня в районе Северной стороны и мыса Фиолент сбили пять украинских беспилотников. В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один ранен. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, состояние двух детей оценивают как тяжелое.

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