В Севастополе обезвредили упавший на крышу дома беспилотник
Пиротехники МЧС обезвредили боевую часть украинского БПЛА, упавшего на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой», – написал Развожаев.
Упавший на крышу дома беспилотник подавили силы РЭБ в ходе утренний атаки. Людей эвакуировали в место временного размещения, территорию оцепили.
Как сообщил Развожаев, утром 21 июня в районе Северной стороны и мыса Фиолент сбили пять украинских беспилотников. В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один ранен. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек. 14 человек находятся в больницах, состояние двух детей оценивают как тяжелое.