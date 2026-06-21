Российские силы ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 483 БПЛА
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.
ВС РФ за сутки поразили аэродром военного назначения, предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, объекты ТЭКа и транспортной системы Украины. Поражены также склады топлива ВСУ, логистические узлы, производственные мощности по сборке БПЛА большой дальности, места их складирования, а также временные пункты размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия наносили удары в 147 районах.
За ночь российские средства ПВО ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.