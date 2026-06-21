Российские силы ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 483 БПЛА

ВС РФ за сутки поразили аэродром военного назначения, предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, объекты ТЭКа и транспортной системы Украины. Поражены также склады топлива ВСУ, логистические узлы, производственные мощности по сборке БПЛА большой дальности, места их складирования, а также временные пункты размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.