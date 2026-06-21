Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские силы ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 483 БПЛА

Ведомости

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

ВС РФ за сутки поразили аэродром военного назначения, предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, объекты ТЭКа и транспортной системы Украины. Поражены также склады топлива ВСУ, логистические узлы, производственные мощности по сборке БПЛА большой дальности, места их складирования, а также временные пункты размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия наносили удары в 147 районах.

За ночь российские средства ПВО ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её