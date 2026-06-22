Трамп поздравил Эсприэлью с победой на президентских выборах в Колумбии

20 июня «Ведомости» писали со ссылкой на исследование экспертной группы компании «Дубравский консалтинг» (ДК), что Эсприэлья победит на выборах в Колумбии. По словам авторов доклада, главной темой существующего электорального цикла в стране является безопасность, а провал программы действующего президента страны социалиста Густаво Петро сформировал в обществе запрос на «жесткую руку». Растущая налоговая нагрузка на средний класс, замораживание нефтегазовой разведки, инициированные нынешним правительством, усилили поддержку электоратом правых сил. Консолидировать этот электорат, по мнению экспертов ДК, удалось именно де ла Эсприэлье.