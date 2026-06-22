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Трамп поздравил Эсприэлью с победой на президентских выборах в Колумбии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поздравил своего сторонника Абелардо де ла Эсприэлью с победой на выборах президента Колумбии. Глава Белого дома опубликовал соответствующий пост в соцсети X.

«Он выиграл, по-крупному!» – написал Трамп.

20 июня «Ведомости» писали со ссылкой на исследование экспертной группы компании «Дубравский консалтинг» (ДК), что Эсприэлья победит на выборах в Колумбии. По словам авторов доклада, главной темой существующего электорального цикла в стране является безопасность, а провал программы действующего президента страны социалиста Густаво Петро сформировал в обществе запрос на «жесткую руку». Растущая налоговая нагрузка на средний класс, замораживание нефтегазовой разведки, инициированные нынешним правительством, усилили поддержку электоратом правых сил. Консолидировать этот электорат, по мнению экспертов ДК, удалось именно де ла Эсприэлье.

Президентские выборы в Колумбии проходили в два тура. Главу государства избирают на один четырехлетний срок.

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