Эксперты предрекли конец аномальной для Колумбии власти левых сил

Эксперты предрекли конец аномальной для Колумбии власти левых силГрядущие выборы, вероятно, принесут победу правому стороннику Трампа
Победу на президентских выборах в Колумбии, второй тур которых состоится 21 июня, одержит независимый правый кандидат и сторонник президента США Дональда Трампа Абелардо де ла Эсприэлья. К такому выводу пришла экспертная группа компании «Дубравский консалтинг» (ДК) в новом исследовании «Огонь и лед: президентские выборы в Колумбии 2026», с которым ознакомились «Ведомости».
Авторы доклада подчеркнули, что главной темой нынешнего электорального цикла в стране является безопасность. По их мнению, провал программы действующего президента страны социалиста Густаво Петро сформировал в обществе запрос на «жесткую руку». Растущая налоговая нагрузка на средний класс, замораживание нефтегазовой разведки, инициированные нынешним правительством, усилили поддержку электоратом правых сил.
Консолидировать этот электорат, отмечают эксперты ДК, удалось именно де ла Эсприэлье. «Абелардо заручился поддержкой среднего класса, который мыслит категориями «надежды на перемены». В 2022 г. таким кандидатом был Густаво Петро, а в 2026 г. – Абелардо де ла Эсприэлья», – подчеркнул руководитель ДК, политтехнолог и политолог Павел Дубравский.
Президентские выборы в Колумбии проходят в два тура, главу государства избирают на один четырехлетний срок. Согласно действующей с 1991 г. конституции, переизбрание президента запрещено. Для победы в первом туре необходимо набрать 50% +1 голос. Если никто не набирает требуемого процента голосов, проводится 2-й тур между двумя кандидатами, занявшими первое и второе место.
Таким образом, в первом туре нынешних выборов, прошедшем 31 мая, де ла Эсприэлья набрал 43,74% голосов, его ближайший конкурент и соперник во втором туре Иван Сепеда – 40,9%, а третий кандидат от партии «Демократический центр» Палома Валенсия – 6,92%. Согласно докладу ДК, 70% электората Валенсии готовы поддержать де ла Эсприэлью. Он также может рассчитывать на почти 30% избирателей многолетнего участника колумбийских президентских выборов – кандидата от партии «Достоинство и справедливость» Серхио Фахардо.
Что касается Сепеды, то, несмотря на сохранение у него преимущества среди молодого электората (18–24 года), его шансы на победу остаются крайне низкими. Молодежь не активна как электорат, но главная проблема Сепеды, по мнению авторов доклада ДК, в том, что штаб Сепеды связал его образ с действующим президентом.
«Антирейтинг Петро автоматически перетекает к Сепеде. Кампания была построена на узнаваемости Петро и его восприятии среди избирателей, но все ошибки Петро стали ошибками Сепеды», – пояснил Дубравский.
Внешними экспертами доклада выступили колумбийские политконсультанты Луис Фернандо Мартин и Себастьян Диас. Первый отметил, что в пользу Эсприэльи работает его упор на традиционные ценности. Второй отметил, что основным преимуществом лидирующего кандидата является успешно созданный им нарратив, «наполненный энергией и эмоциями».
Предыдущие выборы в Колумбии в 2022 г. также прошли в два тура. Тогда действующий президент Петро с 50,4% победил с минимальным перевесом экс-мэра Букараманги Рудольфо Эрнандеса, став первым левым президентом за всю историю страны. Избрание в 2022 г. Петро было потрясением для политической истории Колумбии еще и потому что с 1960-х гг. в стране активно действовали леворадикальные партизанские движения, но с конца 1990-х гг. Колумбия была одной из немногих стран Южной Америки, избежавшей «левого поворота».
Колумбия отказалась от левого эксперимента также потому, что Петро не справился с преступностью и с войной группировок, говорит профессор департамента международных отношений Папского Ксаверианского университета Эдуардо Пастрана Буэлвас.
Он указал, что 500 из 1200 муниципалитетов вновь попали под влияние криминальных банд. Возросло число похищений, убийств, включая массовые, потерь личного состава в рядах колумбийских вооруженных сил, масштабы вынужденного перемещения населения. Дубравский отмечает, что ставка на вовлечение Петро в кампанию еще и показала, что у Сепеды нет четких ответов на многие проблемы, в первую очередь обеспечение безопасности.
С высокой долей вероятности победу одержит де ла Эсприэлья, согласен главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его мнению, на нынешнем этапе у Сепеды практически нет шансов сократить отставание, хотя политическая история Колумбии знает случаи несовпадения социологических прогнозов с итогами голосования.
При этом, по его словам, отыграть разрыв в текущих условиях почти невозможно и страна, скорее всего, вернется к более привычной для себя политической траектории. Если де ла Эсприэлья победит, то это может привести к смещению внешнеполитического курса в сторону более тесного взаимодействия с США. Он, по словам эксперта, ориентирован на трамповскую повестку и, вероятнее всего, будет выстраивать политику в русле Вашингтона.