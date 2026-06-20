Эксперты предрекли конец аномальной для Колумбии власти левых сил

Предыдущие выборы в Колумбии в 2022 г. также прошли в два тура. Тогда действующий президент Петро с 50,4% победил с минимальным перевесом экс-мэра Букараманги Рудольфо Эрнандеса, став первым левым президентом за всю историю страны. Избрание в 2022 г. Петро было потрясением для политической истории Колумбии еще и потому что с 1960-х гг. в стране активно действовали леворадикальные партизанские движения, но с конца 1990-х гг. Колумбия была одной из немногих стран Южной Америки, избежавшей «левого поворота».