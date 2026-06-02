На выборах в Колумбии может победить сторонник Дональда Трампа

Де ла Эсприэлья до своего участия в президентской кампании не избирался и занимался адвокатской практикой, получив известность благодаря работе с клиентами, связанными с громкими коррупционными скандалами в государстве. Впоследствии вся его предвыборная кампания строилась в основном на проблеме преступности и безопасности. В случае своей победы политик обещает построить в стране 10 мегатюрем, за что его успели сравнить с президентом Сальвадора Найибом Букеле, первым реализовавшим данный проект в своей стране. Кроме того, он предложил жестко бороться с незаконными вооруженными формированиями в стране и организованной преступностью.