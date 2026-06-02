На выборах в Колумбии может победить сторонник Дональда Трампа

На выборах в Колумбии может победить сторонник Дональда ТрампаОн выступает за выход страны из ООН и строительство 10 мегатюрем
Президентские выборы в Колумбии 31 мая не выявили победителя. После подсчета почти 100% бюллетеней кандидат от левоцентристской коалиции «Исторический пакт» и преемник действующего президента Густаво Петро Иван Сепеда набрал почти 41% голосов избирателей. Лидером гонки неожиданно стал независимый правый политик, сторонник президента США Дональда Трампа Абелардо де ла Эсприэлья – 43,7%. Замыкает тройку лидеров сенатор Палома Валенсия (6,9%) – она уже призвала голосовать за де ла Эсприэлью во втором туре 21 июня. Явка составила 58% – рекордный показатель для первого тура за всю историю выборов в стране, пишет Bloomberg.
В Колумбии президентский срок ограничен лишь одним четырехлетним периодом. Разрыв между главными претендентами на пост главы государства составил всего 668 000 голосов. Поэтому вскоре президент Петро на своей странице в соцсети Х написал, что не готов признать итоги первого тура до официального завершения проверки бюллетеней избирательными комиссиями. По его мнению, в процессе выборов на многих избирательных участках имело место «аномальное голосование» в пользу оппозиционного кандидата.
Де ла Эсприэлья, в свою очередь, отверг предположения колумбийского президента о возможных фальсификациях и на всякий случай призвал армию, весь мир, а также Трампа защитить результаты воскресного голосования. Тем не менее правый президент Аргентины Хавьер Милей на своей странице в Х уже успел поздравить де ла Эсприэлью с победой и похвалить колумбийцев за их решимость «положить конец провалившейся социалистической модели».
Де ла Эсприэлья до своего участия в президентской кампании не избирался и занимался адвокатской практикой, получив известность благодаря работе с клиентами, связанными с громкими коррупционными скандалами в государстве. Впоследствии вся его предвыборная кампания строилась в основном на проблеме преступности и безопасности. В случае своей победы политик обещает построить в стране 10 мегатюрем, за что его успели сравнить с президентом Сальвадора Найибом Букеле, первым реализовавшим данный проект в своей стране. Кроме того, он предложил жестко бороться с незаконными вооруженными формированиями в стране и организованной преступностью.
По внешней политике в интервью местному изданию Semana де ла Эсприэлья говорил о необходимости выхода Колумбии из ООН, Организации американских государств и Межамериканского суда по правам человека, которые, по его мнению, выполняют «директивы левых».
Сепеда, напротив, не поддерживает жестких мер в отношении вооруженных повстанцев и выступает за продолжение мирных переговоров с ними. Кроме этого в случае своей победы он обещает улучшить в стране систему здравоохранения и образования, а также предоставить 1 млн га земли жертвам гражданской войны.
Президентские выборы в Колумбии состоялись спустя 10 лет после заключения исторического мирного соглашения между правительством и повстанцами из марксистской военизированной организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которое должно было ознаменовать окончание в стране гражданской войны. Однако, несмотря на согласие FARC разоружиться, недовольные этим договором повстанческие группировки продолжают периодически устраивать вооруженные нападения на правительственные силы.
Предыдущие выборы в Колумбии в 2022 г. также прошли в два тура. Тогда действующий президент Петро с 50,4% голосов победил с минимальным перевесом экс-мэра Букараманги Рудольфо Эрнандеса, став тем самым первым левым президентом за всю историю страны.
Правые в Колумбии сегодня пытаются взять реванш за поражение на предыдущих выборах в 2022 г., констатирует ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. В политической истории Колумбии правые всегда были сильны, поэтому они восприняли президентство Петро как недоразумение, добавил эксперт. Помимо этого в стране традиционно сильны позиции военных, вокруг которых группируются правые политики. «В этих условиях глава государства не раз оказывался под угрозой военного переворота, так что нынешнему левому кандидату вряд ли дадут избраться», – уверен эксперт.
В предстоящем втором туре с большой вероятностью победит де ла Эсприэлья, соглашается главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, политик предлагает привлекательную для избирателей программу решения проблемы безопасности, предполагающую полное искоренение преступности. Левые, продолжает эксперт, в основном концентрируются на социальных проблемах, что означает непопулярную для электората игру вдолгую.
В апреле президент Петро осудил участие наемников из Колумбии в войне на Украине, назвав их число – около 7000 человек (по подсчетам опубликованных ресурсом LostArmour некрологов, убито 619 из их числа). Однако предотвратить их вербовку власти не смогли.