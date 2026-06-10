Президента Колумбии отстранили от должности на 11 дней за агитацию
Председатель комиссии по обвинениям палаты представителей конгресса Колумбии Глория Арисабалета подписала постановление о временном отстранении президента Густаво Петро от должности на 11 дней – с 10 до 21 июня, сообщает El Tiempo.
Петро подозревают в незаконном участии в предвыборной агитации перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 июня. Речь идет о его публичных выступлениях, содержавших, по мнению комиссии, нападки на оппозицию.
Министр внутренних дел Армандо Бенедетти назвал решение Арисабалеты не имеющим юридической силы. По его словам, комиссия является следственным органом и не обладает полномочиями для отстранения президента – это может сделать только сенат.
В администрации Петро заявили о намерении обжаловать решение.
Процедура отстранения президента в Колумбии многоступенчата. Решение комиссии – предварительная мера на время расследования. Окончательное решение о временном отстранении может принять сенат.
Второй тур президентских выборов в Колумбии состоится 21 июня. Соперником кандидата от правящей коалиции Ивана Сепеды стал адвокат Абелардо де ла Эсприэлья, одержавший победу в первом туре 31 мая. Петро не признал предварительные итоги, заявив о вмешательстве в подсчет голосов. 17 мая были застрелены руководитель предвыборной кампании де ла Эсприэлья Маурисио Девиа Эскобар и его помощник Фабиан Кардона.
Ранее комиссия открыла два дисциплинарных расследования в отношении главы государства. Сам Петро находится в Нью-Йорке для участия в заседании Совета Безопасности ООН (в июне Колумбия председательствует в СБ).