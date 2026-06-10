Президента Колумбии отстранили от должности на 11 дней за агитацию

Второй тур президентских выборов в Колумбии состоится 21 июня. Соперником кандидата от правящей коалиции Ивана Сепеды стал адвокат Абелардо де ла Эсприэлья, одержавший победу в первом туре 31 мая. Петро не признал предварительные итоги, заявив о вмешательстве в подсчет голосов. 17 мая были застрелены руководитель предвыборной кампании де ла Эсприэлья Маурисио Девиа Эскобар и его помощник Фабиан Кардона.