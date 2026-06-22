В Корее экс-министра юстиции приговорили к 25 годам тюрьмы
Бывшего министра юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ приговорили к 25 годам тюрьмы по делу о военном положении, передает Yonhap.
Его признали виновным в причастности к введению военного положения экс-президентом Юн Сок Ёлем в 2024 г. По версии суда, он сыграл ключевую роль в восстании и злоупотребил властью при созыве совещания высокопоставленных чиновников министерства.
Бывший лидер Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 г. выступил с обращением к нации и ввел чрезвычайное военное положение из-за якобы угрозы со стороны Северной Кореи. Спустя 150 минут после обращения Юна парламент проголосовал за отмену военного положения. После этого президент был задержан.
19 февраля суд в Корее приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению в связи с его попыткой ввести военное положение в 2024 г. Суд установил, что Юн стремился нанести ущерб национальной ассамблее, направив войска на его территорию парламента.