Песков: в Крыму работают над минимизацией негативных последствий действий Киева

В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На фоне этого на полуострове накануне приостановили продажу топлива для гражданских лиц. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.