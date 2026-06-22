Песков: в Крыму работают над минимизацией негативных последствий действий Киева
Крымские власти работают над минимизацией негативных последствий от украинских атак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Руководство республики Крым информирует население. Эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – сказал он.
Власти также ведут работу по обеспечению населения топливом.
В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На фоне этого на полуострове накануне приостановили продажу топлива для гражданских лиц. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.