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Песков: в Крыму работают над минимизацией негативных последствий действий Киева

Ведомости

Крымские власти работают над минимизацией негативных последствий от украинских атак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Руководство республики Крым информирует население. Эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – сказал он.

Власти также ведут работу по обеспечению населения топливом.

В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На фоне этого на полуострове накануне приостановили продажу топлива для гражданских лиц. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.

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