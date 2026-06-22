Экс-глава ФРС США Алан Гринспен умер на 101-м году жизни
Финансист Алан Гринспен, который возглавлял Федеральную резервную систему (ФРС) США почти 20 лет, умер в возрасте 100 лет, сообщает NBC News со ссылкой на его жену Андреа Митчелл.
По данным телекомпании, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Гринспен умер 22 июня у себя дома.
Он начинал карьеру в консалтинге. С 1974 г. Гринспен занимал должность председателя Совета консультантов по экономике при Белом доме. Образование он получал в Нью-Йоркском университете (экономика). Обучение в Колумбийском университете финансист не завершил из-за нехватки средств.
Финансист был председателем американского регулятора с 1987 по 2006 г., он занимал второе место по продолжительности нахождения на этом посту. В ходе работы Гринспену удалось вывести экономику США из нескольких кризисов, в том числе в 1987 г.