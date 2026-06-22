В Госдуме назвали провокацией идею изъятия вкладов граждан
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») раскритиковал идею изъять вклады граждан. В интервью RTVI он заявил, что в этом нет никакого смысла.
«Просто смысла нет [в изъятии денег]. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», – заявил парламентарий.
Аксаков убежден, что изымать деньги граждан и бизнеса из банков никто не будет: «Если власть такие действия предпримет, то она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба».
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание, что в банках лежат 67 трлн руб. физических лиц и 63 трлн руб. предприятий – в сумме 130 трлн руб. «Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!» – заявил глава коммунистов на предвыборном съезде партии.
Позднее КПРФ пояснила, что ее лидер не имел в виду изъятие вкладов: «Геннадий Андреевич лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе, и подчеркнул необходимость формирования бюджета, способного обеспечить развитие страны, проведение справедливой социальной политики и преодоление кризисных явлений», – сообщила пресс-служба КПРФ.