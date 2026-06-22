В Госдуме назвали провокацией идею изъятия вкладов граждан

«Просто смысла нет [в изъятии денег]. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», – заявил парламентарий.