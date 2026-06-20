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Зюганов: поддержка 15 млн избирателей – основа для победы КПРФ на выборах

Ведомости

Поддержка программы партии 15 млн избирателей является основой для победы на выборах. Об этом заявил на съезде КПРФ председатель ЦК партии Геннадий Зюганов.

Речь идет об одобрении партийных идей в ходе так называемого народного референдума. Перед стартом кампании коммунисты в разных форматах собирали подписи за свои идеи.

На выборах в Госдуму в 2021 г. КПРФ получила 10 660 669 голосов, что составило 18,93% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 15 кандидатов в федеральную часть списка в ГД

Политика / Демократия

19 июня «Ведомости» писали, что пленум ЦК КПРФ рассмотрел проект федеральной части списка кандидатов по выборам в Госдуму. Она, как и пять лет назад, будет состоять из 15 фамилий (это максимально возможное количество). Первая тройка будет состоять из лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы Хакасии Валентина Коновалова и первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Кроме них, в федеральную часть списка войдут депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Коломейцев, Николай Харитонов, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков, Сергей Гаврилов, Алексей Куринный, Мария Дробот, Борис Комоцкий и Леонид Калашников. Последний, скорее всего, будет одновременно выдвигаться и по Тольяттинскому округу в Самарской области.

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