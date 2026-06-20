Зюганов: поддержка 15 млн избирателей – основа для победы КПРФ на выборах

19 июня «Ведомости» писали, что пленум ЦК КПРФ рассмотрел проект федеральной части списка кандидатов по выборам в Госдуму. Она, как и пять лет назад, будет состоять из 15 фамилий (это максимально возможное количество). Первая тройка будет состоять из лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы Хакасии Валентина Коновалова и первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Кроме них, в федеральную часть списка войдут депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Коломейцев, Николай Харитонов, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков, Сергей Гаврилов, Алексей Куринный, Мария Дробот, Борис Комоцкий и Леонид Калашников. Последний, скорее всего, будет одновременно выдвигаться и по Тольяттинскому округу в Самарской области.