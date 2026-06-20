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Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 15 кандидатов в федеральную часть списка в ГД

В нее войдут опытные политики и глава Хакасии, как и сообщали «Ведомости»
Александр Тихонов
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 19 июня проект федеральной части списка кандидатов по выборам в Госдуму. Она, как и пять лет назад, будет состоять из 15 фамилий (это максимально возможное количество), подтвердили «Ведомостям» три источника, близких к партии.

Первая тройка, как и сообщали «Ведомости», будет состоять из лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы Хакасии Валентина Коновалова и первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Кроме них, в федеральную часть списка войдут депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Коломейцев, Николай Харитонов, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков, Сергей Гаврилов, Алексей Куринный, Мария Дробот, Борис Комоцкий и Леонид Калашников. Последний, скорее всего, будет одновременно выдвигаться и по Тольяттинскому округу в Самарской области.

Афонин на пленуме назвал список «сочетанием опыта, молодости, энергетики», говорит собеседник в партии. Остальная часть списка, вероятно, будет, как и в 2021 г., состоять из 36 территориальных групп, в которых будет выдвинуто 319 кандидатов, говорят источники «Ведомостей». Среди них 21 участник специальной военной операции, в том числе имеющие государственные награды. 

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Список кандидатов от партии должен утвердить съезд КПРФ 20 июня.

Кандидат в президенты России 2018 г. Павел Грудинин участвовать в выборах в Госдуму, скорее всего, не будет. КПРФ выдвигала Грудинина на выборах в восьмой созыв Думы в 2021 г., но впоследствии Центризбирком (ЦИК) вычеркнул его из головной части списка. 

Грудинин, по словам президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, фигура живой политики: «Он был для партии символом социального популизма и попытки выйти за пределы старой партийной аудитории, а Валерий Рашкин – символом уличной, конфликтной, московской фронды». «Такие фигуры сегодня стали слишком рискованными», – сказал Гращенков «Ведомостям».

Партсписок КПРФ на выборы в Госдуму будет «достаточно консервативным», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, это «скорее сигнал для базового электората». Тот факт, что в качестве будущих участников общей части списка фигурируют представители «старой гвардии» говорит о весе консервативного крыла внутри КПРФ, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

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