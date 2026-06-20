Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 15 кандидатов в федеральную часть списка в ГД

Афонин на пленуме назвал список «сочетанием опыта, молодости, энергетики», говорит собеседник в партии. Остальная часть списка, вероятно, будет, как и в 2021 г., состоять из 36 территориальных групп, в которых будет выдвинуто 319 кандидатов, говорят источники «Ведомостей». Среди них 21 участник специальной военной операции, в том числе имеющие государственные награды.