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Куба объявила официальный траур из-за смерти Рамиро Вальдеса

Ведомости

Официальный траур объявили на Кубе из-за смерти революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Об этом пишет Cubadebate.

Траур объявлен первым секретарем Коммунистической партии Кубы и президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он продлится с 6:00 23 июня до полуночи 24 июня.

Рамиро Вальдес был участником штурма казарм Монкада, экспедиции на «Гранме», бойцом повстанческой армии в Сьерра-Маэстре, заместителем командира колонны № 8 «Сиро Редондо» и соратником Эрнесто Че Гевары в битве за Санта-Клару.

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