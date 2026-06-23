Куба объявила официальный траур из-за смерти Рамиро Вальдеса
Официальный траур объявили на Кубе из-за смерти революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Об этом пишет Cubadebate.
Траур объявлен первым секретарем Коммунистической партии Кубы и президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он продлится с 6:00 23 июня до полуночи 24 июня.
Рамиро Вальдес был участником штурма казарм Монкада, экспедиции на «Гранме», бойцом повстанческой армии в Сьерра-Маэстре, заместителем командира колонны № 8 «Сиро Редондо» и соратником Эрнесто Че Гевары в битве за Санта-Клару.