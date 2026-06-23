Ушаков: никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет

В ходе последней встречи лидеров в Москве Путин указывал на невозможность одновременного членства Армении в ЕАЭС и Евросоюзе, а также выражал надежду, что предстоящие парламентские выборы в республике не помешают двусторонним отношениям. Пашинян, в свою очередь, заявлял, что Ереван осознает несовместимость двух интеграционных объединений, но пока будет совмещать эти повестки.