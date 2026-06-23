Ушаков: никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет
Конкретных договоренностей о сроках визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву пока нет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
На вопрос журналистов о том, появилась ли ясность по этому поводу, он ответил коротко: «Нет пока. Нет».
1 апреля на переговорах в Кремле Пашинян подчеркивал, что отношения Армении с Россией никогда не будут поставлены под вопрос, а контакты на высшем уровне необходимы для развития двустороннего диалога.
В ходе последней встречи лидеров в Москве Путин указывал на невозможность одновременного членства Армении в ЕАЭС и Евросоюзе, а также выражал надежду, что предстоящие парламентские выборы в республике не помешают двусторонним отношениям. Пашинян, в свою очередь, заявлял, что Ереван осознает несовместимость двух интеграционных объединений, но пока будет совмещать эти повестки.