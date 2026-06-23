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Ушаков: никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет

Ведомости

Конкретных договоренностей о сроках визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву пока нет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

На вопрос журналистов о том, появилась ли ясность по этому поводу, он ответил коротко: «Нет пока. Нет».

1 апреля на переговорах в Кремле Пашинян подчеркивал, что отношения Армении с Россией никогда не будут поставлены под вопрос, а контакты на высшем уровне необходимы для развития двустороннего диалога.

Зачем Никол Пашинян посетил Москву незадолго до выборов в Армении

Политика / Международные новости

В ходе последней встречи лидеров в Москве Путин указывал на невозможность одновременного членства Армении в ЕАЭС и Евросоюзе, а также выражал надежду, что предстоящие парламентские выборы в республике не помешают двусторонним отношениям. Пашинян, в свою очередь, заявлял, что Ереван осознает несовместимость двух интеграционных объединений, но пока будет совмещать эти повестки.

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